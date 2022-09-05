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Giresunspor Faustin Senghor ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor, Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi’den 28 yaşındaki Senegalli stoper Faustin Senghor ile anlaştığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor, Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi'den 28 yaşındaki Senegalli stoper Faustin Senghor ile anlaştığını duyurdu.


Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; “Giresunspor'umuz 28 yaşındaki defans oyuncusu Faustin Senghor ile anlaşma sağlamıştır. Faustin Senghor'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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