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Giresunspor, Galatasaray maçına hazır

Süper Lig’in yeni ekibi Giresunspor’da, Galatasaray maçının hazırlıkları tamamlandı.

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'da, Galatasaray maçının hazırlıkları tamamlandı.


Bu akşam Giresunspor tesislerinde sahaya inen Çotanaklar, basına kapalı çalıştı. Yeşil-beyazlılar, Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Galatasaray karşılaşmasının taktiğinin son provasını yaptı. İdmanda oyuncularıyla yakından ilgilenen Keleş, öğrencilerine son uyarılarını yaptı. Bir buçuk saat süren idmanın ardından Giresunspor kampa girerek Galatasaray maçının başlama saatini beklemeye başladı.

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