Giresunspor, İrfan Buz ile resmi sözleşme imzaladı

Giresunspor'da, teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirildi. Buz, Giresunspor ile sezon sonuna kadar 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde resmi sözleşme imzaladı.

Giresunspor, takımın başına İrfan Buz'u getirdi. Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, imza töreninde yaptığı açıklamada, yapılan anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını temenni ettiğini söyledi. Çotanakların yeni teknik patronu İrfan Buz da, Giresunspor'daki öncelikli hedeflerinin Süper Lig'de kalıcı olmak olduğunun altını çizdi ve Giresunspor'a başarılı olmaya geldiğini söyledi. Buz, imza töreninin ardından Çotanak Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu.