İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giresunspor, Jonathan Del Valle ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı

Giresunspor’da transfer çalışmalarına devam eden yönetim kurulu, hücum hattına bir takviye daha gerçekleştirdi ve Jonathan Del Valle’yi 1+1 yıllığına renklerine bağladı.

Giresunspor'da transfer çalışmalarına devam eden yönetim kurulu, hücum hattına bir takviye daha gerçekleştirdi ve Jonathan Del Valle'yi 1+1 yıllığına renklerine bağladı.


Geçen sezon Gazişehir Gaziantep FK formasını giyen Venezuelalı oyuncu Erzurum'a geçerek takımla birlikte çalışmalara başladı. Türkiye'de Kasımpaşa ve Bursaspor'da forma giyen Del Valle, Gazişehir formasıyla 58 resmi lig maçına çıkarken 15 kez de gol sevinci yaşadı.


Öte yandan Jonathan Del Valle için çarşamba günü Giresun'da imza töreni düzenlenecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.