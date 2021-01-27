Giresunspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor, 38 puanla liderliğini sürdürürken 31 Ocak Pazar günü Menemenspor ile deplasmanda karşılaşacak. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek rakipleri ile aralarındaki puan farkını açmak istediklerini ifade etti. Ligin ikinci yarısına galibiyetle başladıklarını söyleyen Hakan Keleş, "Bu başarıyı pazar günü oynayacağımız Menemenspor karşılaşmasından alacağımız 3 puanla sürdürmek istiyoruz. Bunun için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ekip olarak moralimiz yerinde futbolcularım maça hazır. Zor ancak keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Sahada oyun olarak çok çalışmamız lazım. Basit hatalar yapmamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Rakiplerimizle puan farkını açmak istiyoruz"

Liderlik koltuğunu bırakmamak adına sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirten Keleş, “Rakibimiz geçen hafta farklı bir skor ile kazandı. Bu maçta da kaybetmemek için mücadele edecekler. Ancak biz de rakibimizi iyi analiz ettik. Gerekli tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hedefimiz her zaman söylediğim gibi içerde ve dışarda oyun kaybetmeden ilerlemek. Geçen hafta rakiplerimizin yaşadığı puan kaybı ve bizim galip gelmemiz neticesinde tabloda bir puan farkı oluştu bu farkı daha da açmak istiyoruz. Biz 3 puanı kazanan taraf olmak için sahaya çıkacağız" dedi.

"Futbolcularıma olan güvenim tam"

Takımda genel olarak sakatlığın olmadığını ancak kırmızı kart nedeniyle iki oyuncunun kadroda yer almayacağını ifade eden Keleş, "Geçen hafta Balıkesirspor maçının son dakikalarında yaşanan kırmızı kartlar sonucu iki oyuncumuz kadroda yer alamayacaklar. Daha öncede belirttiğim gibi bizim bu tarz şeylere asla müsaademiz yok. İkinci devrede takımımıza transfer yapamadığımız için her oyuncuya çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Ancak artık önümüze bakmak durumundayız. Biz birlik beraberlik duygusunu kazanmış bir takım haline geldik. Bundan önceki tüm maçlarımızda da sahada kime ne görev verdiysek yerine getirdiler. Eksik olmamız dışarıdan bakıldığında endişe verici olarak görülebilir ancak bizim kadromuzda ki tüm oyuncularımız sahaya çıktıklarında onlara verdiğimiz görevleri yerine getirecek kalitede oyuncular oyuncularımın sergileyeceği performanslarından şüphe duymuyorum. Futbolcularıma olan güvenim tam” ifadelerini kullandı.