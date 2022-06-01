İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Giresunspor olağan kongresi çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi

Süper Lig ekibi Giresunspor’da, bugün yapılması gereken olağan genel kurulun birinci oturumu çoğunluk sağlanamadığı için 8 Haziran Çarşamba gününe ertelendi.

Süper Lig ekibi Giresunspor'da, bugün yapılması gereken olağan genel kurulun birinci oturumu çoğunluk sağlanamadığı için 8 Haziran Çarşamba gününe ertelendi.


Giresunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada “Giresunspor Kulübü Derneği'nin 1 Haziran 2022 Çarşamba günü yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için 8 Haziran 2022 Çarşamba gününe ertelenmiştir. Kulübümüz ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Haziran 2022 Çarşamba günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecektir. Genel kurul üyelerimizin bilgisine sunulur” ifadeleri kullanıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.