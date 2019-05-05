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Giresunspor taraftarından Ümit Özat'a tepki

Giresunspor-Adana Demirspor maçında Teknik Direktör Ümit Özat’a taraftarlar tepki gösterdi.

Giresunspor-Adana Demirspor maçında Teknik Direktör Ümit Özat'a taraftarlar tepki gösterdi.


Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi. Sezon içinde Giresunspor'u da çalıştıran daha sonra Adana Demirspor'a giden Ümit Özat'a maçın başından sonuna kadar taraftarlar tepki gösterdi. Giresunspor galibiyeti ile biten maçın ardından basın toplantısına da katılmayan Özat, takım otobüsüne gitti.

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