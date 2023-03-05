Giresunspor taraftarlarına Konya'da taşlı saldırı

hafta mücadelesinde Konyaspor ile Giresunspor arasında oynanan karşılaşmayı izlemek üzere Konya'ya gelen Giresunspor taraftarlarını taşıyan araçlardan birinin dönüş yolunda taşlı saldırıya uğradığı bildirildi.

Giresunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Bugün Konyaspor ile deplasmanda mücadele ettiğimiz karşılaşma için Konya'ya gelen taraftarlarımızı taşıyan araçlardan birinin maç sonunda taşlı saldırıya uğradığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolun saha içinde olduğu gibi saha dışında da dostluk ve kardeşlik içinde, birleştirici yönünün örnek olması gerektiğini tekrar vurgulayarak, maddi hasar ile atlatılan bu üzücü hadiseyi kınıyor, bu gibi sportmenlik dışı hareketlerin camialarımız arasındaki dostane ilişkilere gölge düşüremeyeceğinin altını çizerek, taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri kullanıldı.