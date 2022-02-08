Giresunspor transfer sezonunu kapattı

Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, yaklaşık 1 aydır yoğun uğraş ve çaba sonucu transfer tahtasını vurguladı. Transferi 10 numara Chiquinho ve Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Muhammed ile tamamladıklarını belirten Önal, "Kulübümüzün finansal durumu göz önünde bulundurularak kadromuza yeni santrfor dahil etmedik. Oyuncu almış olmak için almak yerine orta ve kanat noktasında transferlerimiz ile kadromuzdaki 3 santrforu rahatlattık. Herkes bilmelidir ki Giresunspor çok güçlü, inançlı ve istikrarlı bir takımdır. Biz takımımıza ve santrfordaki 3 oyuncumuza zaten çok güveniyorduk, mağlubiyetler yaşadık evet ama hiçbir maçımızda sahadaki oyun üstünlüğünü rakibe bırakmadık ve ligin defans kurgusu en başarılı olan takımlarından birisiyiz. Giresunspor yönetimi olarak teknik heyetimizin görüşü doğrultusunda eksik ve takviye gereken bölgelere en doğru ve en iktisatlı transferleri gerçekleştirdik. Bu transfer sürecinin takımımıza ve Giresun'umuza hayırlı olmasını diliyor, taraftarımızın desteği ile zorlu Süper Lig mücadelemizi hedeflediğimiz noktada tamamlamak istiyoruz” dedi.

Fenerbahçe maçında taraftarları tribünleri doldurmaya ve takımlarını kendilerine yakışır bir şekilde desteklemeye davet eden Önal, “Zaman Giresunspor'un yanında ve destek olma zamanı. Gün birlik ve beraberlik günü, her zaman iyi günde ve kötü günde takımından desteğini esirgemeyen büyük Giresunspor taraftarını Çotanak Spor Kompleksi tribünlerinde tek yürek olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.