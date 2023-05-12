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Giresunspor, yeni alt yapı tesisine kavuştu

Giresunspor Gençlik Geliştirme ve Futbol Akademisi Tesisi’nin Giresunspor’a tahsisi gerçekleştirildiGençlik ve Spor Bakanlığı ile Giresun İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan ve Giresunspor’a tahsis edilen Giresunspor Gençlik Geliştirme ve Futbol Akademisi Tesisi’nin devri Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Nazif Kılıç, Alt Yapıdan Sorumlu Yönetici Battal Gazi Özdemir, Giresun ASKF Başkanı Sinan Işık, Giresunspor Alt Yapı ve Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Cengiz Demir’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Giresunspor Gençlik Geliştirme ve Futbol Akademisi Tesisi'nin Giresunspor'a tahsisi gerçekleştirildi


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Giresun İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan ve Giresunspor'a tahsis edilen Giresunspor Gençlik Geliştirme ve Futbol Akademisi Tesisi'nin devri Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Nazif Kılıç, Alt Yapıdan Sorumlu Yönetici Battal Gazi Özdemir, Giresun ASKF Başkanı Sinan Işık, Giresunspor Alt Yapı ve Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Cengiz Demir'in katılımıyla gerçekleştirildi.


Giresunspor'dan yapılan açıklamada, “Giresunspor için büyük önemi olan yeni alt yapı ve futbol akademisi tesisimizin kulübümüze tahsisi konusunda bizlerden desteğini esirgemeyen Giresun Valimiz Enver Ünlü ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.

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