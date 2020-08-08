İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giresunspor yeni başkanını seçti

TFF 1.

Lig temsilcisi Giresunspor'da olağanüstü yapılan genel kurulda yeni başkan Hakan Karaahmet seçildi.


Giresunspor'da mevcut başkan Ali Sacit Eren'in yeni sezonda yokum demesinin ardından gidilen olağanüstü genel kurulda Osman Çırak ve Hakan Karaahmet yarıştı.


Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleşen genel kurulda 721 delegeden 481'i oy kullandı. Kullanılan oyların 297'sini Hakan Karaahmet, 175'ini Osman Çırak alırken, 9 oy ise geçersiz sayıldı. Kongrede oy kullanan 481 delegeden 297'sinin oyunu alarak Giresunspor'un yeni başkanı seçilen Hakan Karaahmet kendisine destek veren ve vermeyen herkese teşekkür etti.



Karaahmet'in yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:


Hasan Yılmaz, Erol Karadere, Abdüsselam Çağrıcı, Hüseyin Taşkın, Mustafa Tütüncü, İsmail Kurt, Özkan Akıllı, Ferhat Karademir, Tahsin Çoban, Ercan Ayhan, Sinan Akgün, Gürkan Temür, İbrahim İnanç, Şükrü Henden ve Savaş Şahin

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.