Giresunspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Giresunspor’da dün yapılan ikinci Olağan Genel Kurul’un ardından oluşan yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Giresunspor'da dün yapılan ikinci Olağan Genel Kurul'un ardından oluşan yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Hakan Karaahmet başkanlığındaki Giresunspor'un yeni yönetiminde Adem Bıçakçı-Başkan Vekili, Mustafa Tütüncü-Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Sorumlusu, Münir Atamer-Başkan Yardımcısı-Sosyal İşler ve Kaynak Geliştirme Sorumlusu, Mustafa Oğuzhan Güler-Başkan Yardımcısı, İbrahim İnaç-Genel Sekreter, Ferhat Karademir-Basın Sözcüsü, Gürkan Temür-As Başkan ve Muhasip Üye, Ercan Ayhan - As Başkan ve Taraftar Sorumlusu, Zafer Olgun - As Başkan ve Altyapı Sorumlusu, Tahsin Çoban-Tesisler ve Stadyum Sorumlusu, Ceyhun Ocak-Organizasyon ve Proje Geliştirme Sorumlusu, Fuat Guguloglu-Kaynak Geliştirme ve Sponsorluk Sorumlusu, Metin Çoban-Yurtdışı Sorumlusu, Savaş Şahin-Yurtdışı Sorumlusu, Talha Üngördü-Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.