Giresunspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Giresunspor'da dün yapılan ikinci Olağan Genel Kurul'un ardından oluşan yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Hakan Karaahmet başkanlığındaki Giresunspor'un yeni yönetiminde Adem Bıçakçı-Başkan Vekili, Mustafa Tütüncü-Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Sorumlusu, Münir Atamer-Başkan Yardımcısı-Sosyal İşler ve Kaynak Geliştirme Sorumlusu, Mustafa Oğuzhan Güler-Başkan Yardımcısı, İbrahim İnaç-Genel Sekreter, Ferhat Karademir-Basın Sözcüsü, Gürkan Temür-As Başkan ve Muhasip Üye, Ercan Ayhan - As Başkan ve Taraftar Sorumlusu, Zafer Olgun - As Başkan ve Altyapı Sorumlusu, Tahsin Çoban-Tesisler ve Stadyum Sorumlusu, Ceyhun Ocak-Organizasyon ve Proje Geliştirme Sorumlusu, Fuat Guguloglu-Kaynak Geliştirme ve Sponsorluk Sorumlusu, Metin Çoban-Yurtdışı Sorumlusu, Savaş Şahin-Yurtdışı Sorumlusu, Talha Üngördü-Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.