Giresunspor'a taraftar morali

Süper Lig ekibi Bitexen Giresunspor'da, Fraport Tav Antalyaspor mesaisi bugün de devam etti. Yeşil Beyazlılar, Çotanak Spor Kompleksi antrenman sahasında gerçekleştirdiği çift kale ile Antalyaspor müsabakasının provasını yaptı. İdmanı Giresunspor taraftarları da yakından takip etti. Yeşil beyazlı taraftarlar antrenman sonrasında takıma baklava ikram edip moral verdiler ve Antalyaspor maçında 3 puan beklediklerini söylediler.

Giresunspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı son idmanla tamamlayıp öğleden sonra saat 14.00 uçağıyla Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Antalya'ya uçacaklar.