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Giresunspor'da 2. testte pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı

Giresunspor’da dün futbolculara, teknik ekibe ve çalışanlara yapılan ikinci Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı.

Giresunspor'da dün futbolculara, teknik ekibe ve çalışanlara yapılan ikinci Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı.


Türkiye Futbol Federasyonu tarafından liglerin başlatılması kararının ardından Giresunspor yönetimi, 12 Mayıs'ta futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapılmıştı. Testin sonuçlarına göre 1 kulüp çalışanının testi pozitif çıkması üzerine tedavisine başlandığı açıklandı ve kulüp çalışanına ikinci bir test yapılmasına karar verildi. Yapılan ikinci testin sonucunun negatif çıkması üzerine tüm takıma yeniden Covid-19 testi yapılmasına karar verildi. Dün futbolculara, teknik ekibe ve kulüp çalışanlarına yeniden test yapıldı. Bugün Giresunspor'un resmi sosyal meyda hesabından yapılan açıklamada yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.

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