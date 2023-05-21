Giresunspor'da Alexis Perez sevinci

Trabzonspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Giresunspor'da, Kolombiyalı stoper Alexis Perez, takımdan ayrı çalışmalara başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Kolombiyalı futbolcu Alexis Perez, sahalara döndü. Kolunda kırıklı çıkık tespit edilen ve başarılı bir operasyon geçiren Perez, yaklaşık 1 aylık tedavi sürecinin ardından Giresun'a gelerek takıma dahil oldu. Yeşil-Beyazlı ekibin bugün yaptığı antrenmana katılan Perez, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak çalıştı. Perez'in bir süre daha takımdan ayrı çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.