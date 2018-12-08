Giresunspor'da Aykut Demir süresiz kadro dışı bırakıldı

Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, defans oyuncusu Aykut Demir'in yönetim kurulu kararı ile süresiz olarak kadro dışı bıraktıklarını açıkladı.

Mustafa Bozbağ, Aykut Demir ile yaptığı açıklamada, "Kulüp oyuncularımızdan ve aynı zamanda takım kaptanlarımızdan Aykut Demir yönetim kurulumuzun aldığı karar sonucunda süresiz kadro dışı bırakılmıştır" dedi.