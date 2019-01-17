Giresunspor'da Aykut Demir'e af çıktı, 3 yabancı ise kadro dışı bırakıldı

Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası kadro dışı bırakılan Aykut Demir'in yönetim tarafından affedildiğini belirten Eren, Adama Ba, William Sery ve Said Idazza'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Transferde giden ve gelen oyuncular hakkında da bilgi veren Sait Ali Eren, “3 yerli futbolcuyla yollarımızı ayırdık, Emre Uğur Uruç'u Adana Demirspor'a sattık. İçeride birikmiş olan 326 bin 366 TL alacağı vardı. Yılsonuna kadar da 200-250 bin TL maç başı alacağı olacaktı. 600-650 bin maliyeti olacaktı. Alacaklarını bıraktı, 300 bin TL'de bonservisten kazandırdı Giresunspor'a Emre Uğur Uruç. Uğur Arslan Kuru'nun 149 bin alacağı vardı, yılsonuna kadar 250 bin daha alacağı olacaktı. Onu bıraktırdık 120 bin TL aldık. Kürşad Sürmeli'nin 217 bin TL alacağı vardı, yılsonuna kadar 150-200 bin maç başı gelecekti. Bunu tamamen bıraktırarak yollarımızı ayırdık. Kulübe yük bindirmedik. Zeni Husmani'nin 115 bin Euro sözleşmesi vardı. 15 bin Euro ödenmişti. 100 bin Euro'dan 65 bin Euro'ya anlaştık, 20 bin Euro'sunu ödedik, geriye kalanı takside böldük. Kısaca yollarımızı ayırdığımız oyuncular için kulübün yılsonuna kadar kasasından çıkacak 2 milyonu çıkartmadık” dedi.

Gelen yerli oyunculara ilişkin ise yaptığı açıklamada Eren, “Berkan Yıldırım ile 250 bin TL'ye anlaştık yarım sezon için, Tevfik Altındağ ve Mahmut Boz ile de 250 bin TL'ye anlaştık. Yarısı maç başı yarısı garanti para 375 bin garanti, 375 bin oynarlarsa ödeyeceğiz bu oyunculara” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Alpar'ın 2018'in 12 ayından ve 2019'un 1. ayından hak ettiği 2 maaşı ile peşinatının ödenmesi konusunda yolarını ayırdıklarını kaydeden Eren, “180 bin TL maaşı ve 100 bin TL peşinatı vardı, 275 bin TL'ye anlaştık. Hak ettiği parayı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Devam etseydi 400 bin TL'ye yakın para alacaktı onu kurtardık. Ümit Özat'ın 6 değil, 7 yardımcısı ve kendisiyle birlikte ekibi 8 kişi. Ümit Özat'la anlaşmamızı da açıklayayım. Ben şeffaf biriyim, kulüp muhasebesinden de isteyen öğrenebilir, 100 bin peşinat verdik, tüm yardımcılarıyla maliyeti 600 bin TL. Opsiyon ölçüsü de başarıya endekslidir” dedi.

Yabancı transfere ilişkinde konuşan Eren şöyle devam eti;

“3 tane yabancı oyuncu aldık. Tanase Romanya Milli Takımı'nda oynamış, Süper Lig'de oynamış bir oyuncu, kariyeri belli. 125 bin Euro'ya geldi tüm masrafları dahil. Renan 125 bin Euro. Cyriac ile 180 bin Euro'ya anlaştık. Bu oyuncunun Sivasspor'dan aldığı sezonluk para ise 600 bin Euro. Bu transferlerden zararımız 400 bin Euro, bu parayı da biz kendi cebimizden verdik zaten. Harcadığımızdan fazlasını yönetim olarak ortaya koyduk. Transfer tahtası için 75 bin Euro ödeyeceğiz, bu geçen sezon oynayan Almeida'dan kalan ödeme. Yaptığımız toplam ödeme 4 milyon 275 bin TL. 250 bin TL konaklama bedeli ödeyeceğiz. Malzeme ödemesi yapacağız 120 bin de o 4 milyon 600 bin TL ödeme yapmış olacağız 19 günde.”

Adama Ba yönetimin tasarrufu

Kadro dılşı kalan Adama Ba ile ilgili konuşan Eren, “Yabancı futbolcuların parası garanti olduğu için kolay anlaşmaya yanaşmıyor. Adama Ba'nın parasını da ödedim. Adama Ba'nın kadro dışı kalması yönetim tasarrufu, Serry ve Idazza da bizim tasarrufumuz. Milli takıma uçarak gidip buraya gelip ‘ayağımda çizik var' diyen adam konusunda ben tasarruf yapıyorum. Giresunspor üç yabancıdan ibaret değil” şeklinde konuştu.