İhlas Haber Ajansı

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Giresunspor'da belirsizlik sürüyor

Giresunspor’da, 18-25 Şubat tarihlerinde seçimli olağanüstü genel kurul yapılacak.

Giresunspor'da, 18-25 Şubat tarihlerinde seçimli olağanüstü genel kurul yapılacak. Ancak yeşil-beyazlılarda henüz başkan adayı çıkmadı.


Giresunspor'da, 18-25 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi belirsizlik sürüyor. Kongreye sayılı günler kala yeşil-beyazlı kulüpte henüz resmi olarak kimse başkanlığa talip olduğunu açıklamadı. Mevcut başkan Hakan Karaahmet'in de genel kurulda yeniden başkanlığa aday olup olmayacağı konusunda da resmi bir açıklama yapılmadı.


Ekonomik anlamda zor bir süreçten geçen Giresunspor'da herkes merakla genel kurul tarihini bekliyor.

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