İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giresunspor'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

TFF 1.

Lig ekiplerinden Giresunspor, liglerin devam ettirilmesi kararının alınmasının ardından antrenmalarını hız kesmeden sürdürüyor.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Lig ekiplerinden Giresunspor, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde hazırlık çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Yeşil-Beyazlı ekip, Aksu Mahallesindeki Giresunspor tesislerinde devam eden antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman daha sonra dar alanda çift kale maç yapan ekip antrenmanı tamamladı. Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, antrenmanların TFF'nin açıklamalarından sonra teknik ekibin raporu doğrultusunda başladığını belirterek günde çift idmanla takımın çalışmalarına devam ettiği söyledi.


Antrenman öncesi takımın Venezuelalı oyuncusu Yonathan Del Valle için doğum günü kutlaması yapıldı. Teknik Direktör Hakan Kutlu, teknik ekip ve futbolcular Del Valle'ye yeni yaşında mutluluklar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.