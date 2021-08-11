İhlas Haber Ajansı

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Giresunspor'da Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yollar ayrıldı

Süper Lig’in yeni temsilcisi Giresunspor, Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yollarını ayırma kararı aldı.

Süper Lig'in yeni temsilcisi Giresunspor, Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yollarını ayırma kararı aldı.


Giresunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon başında ailemize katılan, kulübümüzün 44 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesinde önemli emekleri bulunan kaptanımız Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yollarımızı ayırma kararı aldık” denildi.


Ayrıca her iki futbolcuya kendilerine kulüp bulmaları için izin verildiği belirtildi.

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