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Giresunspor'da Hayrullah Bilazer şoku!

GZT Giresunspor’un dün kendi evinde Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Hayrullah Bilazer’in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

GZT Giresunspor'un dün kendi evinde Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Hayrullah Bilazer'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.


Maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Hayrullah'ın ilk yapılan kontrollerinde kasığında yırtık tespit edildiği bilgisi verildi. Tedavisine başlanan Hayrullah Bilazer'in, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

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