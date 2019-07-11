Giresunspor'da iki transfer birden

lig ekiplerinden Giresunspor, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen Ahmet İlhan ve Bekir Yılmaz'ı transfer etti.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan 1988 doğumlu kanat oyuncusu Ahmet İlhan, Giresun'a gelerek Başkan Sacit Ali Eren ile görüştü. Olumlu geçen görüşme sonucu İlhan, kendisini Giresunspor'a bağlayan 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Yine Gençlerbirliği'nde forma giyen Bekir Yılmaz'da Giresun'a gelerek Başkan Sacit Ali Eren ile bir araya geldi. Görüşme sonucu anlaşmaya varılarak Yılmaz'da kendisini Giresunspor'a bağlayan 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Yapılan transferlerin ardından Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, kısa bir değerlendirme de bulunarak, “Ahmet İlhan ve Bekir Yılmaz ile de anlaşmaya vardık. Anlaşmamız hayırlı uğurlu olsun. Yönetim kurulu olarak güçlü bir Giresunspor oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.