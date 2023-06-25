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Giresunspor'da İrfan Buz ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig’den küme düşen Giresunspor’da, Teknik Direktör İrfan Buz ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig'den küme düşen Giresunspor'da, Teknik Direktör İrfan Buz ile yolların ayrıldığı bildirildi.


Giresunspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takım Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine göstermiş oldukları çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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