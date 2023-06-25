Giresunspor'da İrfan Buz ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'den küme düşen Giresunspor'da, Teknik Direktör İrfan Buz ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Giresunspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takım Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine göstermiş oldukları çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.