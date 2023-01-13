İhlas Haber Ajansı

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Giresunspor'da Oğulcan Çağlayan ile yollar ayrıldı

Giresunspor’da, sezon başında Galatasaray’dan kiralanan Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Giresunspor'da, sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrıldığı bildirildi.


Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Sezon başında Galatasaray Spor Kulübü'nden kiralık olarak kadromuza kattığımız Oğulcan Çağlayan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oğulcan Çağlayan'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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