Giresunspor'da olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi. Olağanüstü genel kurulda tüzük değişikliği yapılarak ‘Başkan ve yönetim kurulu üyeleri hiçbir şekilde temlik koyamaz' kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Kulübün geçen hafta ertelenen olağanüstü genel kurulu, Aksu Mahallesi'ndeki Giresunspor Tesisleri'nde çoğunluğa bakılmaksızın yapıldı. Olağanüstü genel kurulda tüzük değişikliği yapılması için ilgili maddeler Divan Başkanı Osman Öden tarafından okunarak oylamaya sunuldu.

Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet'in daha önce ifade ettiği Giresunspor'un geleceğini ipotek altına alan borçlanmanın önüne geçilmesi için hazırlanan tüzük değişikliği oy birliğiyle kabul edildi.

Giresunspor Kulübü tüzüğünün 11. maddesi ‘Yönetim kurulu, son genel kurulda kabul edilen bütçenin yüzde 40'ına kadar borçlanma yetkisine sahiptir. Sınırları aşan miktardaki borçlanmadan derneğe karşı yönetim kurulu başkanı ve üyeleri sorumludur. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri görevi devam etsin ya da görevden ayrılmış olsun, hiçbir şekilde alacaklarına yönelik temlik koyamaz ve hukuki dava açamaz, takibatta bulunamaz' şeklinde ekleme yapılıp değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, alınan kararın Türkiye'deki bütün kulüplere örnek olacağını ifade etti. Karaahmet, “Giresunspor'a temlik koymak yanlıştır. Giresunspor'u borçlandırmak yanlıştır. Bunları hep söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. Bu bizim fikrimiz. Biz size gelirken söz verdik. Dedik ki tüzükte değişiklik yapacağız. Şimdi de sizlerin oylarına sunacağız. Giresunspor'a yöneticiler ve başkan temlik koyamaz. Bunu soracağız. Belki de Türkiye'de ilk bunu yapan kulüp olacağız. Sizin bize verdiğiniz yetki şunu içeriyor. Benim takımımın bu kadar bütçesi var. Bu bütçeyle sen ne kadar kaynak oluşturarak bu takımı yöneteceksen yönet. Ama sen bu takımı aldığın yerden üzerine 50-60 milyon borç yapıp sonra da benim alacağım var dersen bu olmaz. Bunun doğru olmadığını zaten gördük. Giresunspor gerçekten çok ciddi bir uçurumun kenarından döndü. Şu anda yönetilebilir, ihtiyaçları var. Yine kaynaklara ihtiyaçları var ve yine bulacağız. Şimdi yeni gelen yönetim kurulundaki arkadaşlarımız yine fedakarlık yapacak. Ben yapacağım, onlar yapacak. Biz kimseden yapamayacağı bir şey istemiyoruz. Sadece bir ekip değeri oturtmaya çalışıyoruz. Giresunspor eğer bu tüzük değişikliği geçerse Giresunspor için artık gelecekte kimse ben geldim bu kadar para harcadım ve paramı geri istiyorum. Yok öyle bir şey Harcayacağın parayı ne kadar bağışlayabileceksen o kadar harca. Ondan sonrasını kaynak bul ve doğru yönet. Bunu getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Giresun Valisi Enver Ünlü ise, “Gerçekten çok disiplinli bir hocamız var. Bu iki adaş gerçekten Süper Lig'de çok güzel işler yapacak. Ben buna inanıyorum. Hakan başkan ve Hakan hoca. Gerçekten çok güzel bir şehirle birlikte uyum yakaladılar. Bu takımı Süper Lig'de görmek hepimize nasip oldu. Biz yine en iyisini yapacağız. İnsanlar yine Giresunspor'dan bahsedecek. Haftalarca yenilmeyen, haftalarca gol yemeyen bir takım ve dünya sıralamasına giren bir takım. Çok fazla kart görmeyen centilmen bir takım. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde Giresunspor, Giresun'a çok değer katacak ve çok daha ileriye taşıyacak” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Başkan Hakan Karaahmet'in tek listeyle girdiği seçim yapıldı. Karaahmet'in yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu:

“Muzaffer Aygün, Harun Bahat, Erol Karadere, Nahid Yamak, Abdülselam Çağrıcı, Mustafa Tütüncü, Fuat Guguloğlu, Ferhat Karademir, İsmail Kurt, Sinan Akgün, Halil İbrahim Önal, İbrahim İnaç, Zafer Olgun, Tahsin Çoban, Gürkan Temür.”