İhlas Haber Ajansı

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Giresunspor'da, Robert Mejia sağlık kontrolünden geçti

Giresunspor’un yeni transferi Robert Mejia, sağlık kontrolünden geçti.

Giresunspor'un yeni transferi Robert Mejia, sağlık kontrolünden geçti.


Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Yeni transferimiz Robert Mejia, sponsor hastanemizde sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerde futbolcumuza kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldı ve kan değerlerine bakıldı. Futbolcumuza sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de yapıldı” ifadelerine yer verildi.

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