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Giresunspor'da transferler tamamlandı

TFF 1.

Lig takımlarından Giresunspor, İspanya 2. Lig takımlarından Real Oviedo'dan transfer ettiği İbrahima Balde ile transferlerini tamamladı.


Giresunspor kulüp tesislerinde, Basın Sözcüsü Ferhat Karademir tarafından düzenlenen basın toplantısında, 2020-2021 sezonunda forma giyecek olan transferlerin tamamlandığı bildirdi.


26 kişiden oluşan transfer kadrosunda, Giresunspor Altyapı takımından Arda Kılıç, Atakan Doğanay Aygün, Göktan Cürüt, Alperen Aydın, Erol Can Akdağ, sözleşmesi devam eden Ertuğrul Şenlikoğlu, İshak Doğan, Marko Milinkovic, Onurcan Piri, sözleşme yenileyen futbolcular ise Muhammet Himmet Ertürk ve Mehmet Taş bulunuyor. Kiralık olarak ise Beşiktaş'tan Kerem Kalafat ile Kayserispor'dan Anthony Uzodimma listede yer alırken Hatayspor'dan Sadi Karaduman ile Caner Hüseyin Bağ, Yeni Malatyaspor'dan Eren Tozlu, Keçiörengücü'nden Hüsamettin Tut, Boluspor'dan Hayrullah Bilazer, Nazilli Belediyespor'dan Sergen Piçinciol, Denizlispor'dan Tolgahan Acar, Polonya Ligi takımı Arka Gdynia'dan Michal Napela, Altay'dan Helder Tavares, Bursaspor'dan Mamadou Diarra, Altınordu'dan Yasin Ozan, İspanya 2. Lig takımı Real Oviedo'dan İbrahima Balde ve Makedonya Ligi takımı Shkupi'den Sergio Antonio'nun transferleri tamamlandı.

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