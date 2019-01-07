Giresunspor'da Ümit Özat dönemi resmen başladı

Hüseyin Kalpar ile yollarını ayıran Giresunspor'un yeni teknik direktörü Ümit Özat oldu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim belli oldu. Giresun temsilcisinin devre arası kamp çalışmalarına devam ettiği Antalya'da Başkan Sacit Ali Eren ile bir araya gelen Ümit Özat, sezon sonu opsiyonlu olmak üzere kendisini 1.5 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan anlaşmaya imza attı.

İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren, “Anlaşmamız şimdiden iki taraf için de hayırlı olsun. Amacımız Giresunspor için iyi işler yapmak, başka bir amacımız yok. Herkes kendine göre yorum yapabilir. Ben kimseden benim veya yönetimimin arkasında durmasını beklemiyorum. Giresunlular, Giresunspor'un arkasında dursun yeter, başka Giresunspor yok. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Yeni teknik direktör Ümit Özat'ın Giresunspor'daki yardımcılıklarını ise Güven Varol, Eren Aydın, Aydın Tosyalı, Serkan Damla, Murat Özat ve Hasan Sönmez yapacak.