Giresunspor'dan üç futbolcu milli mesaide

Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor'da, Alexis Perez, Vukan Savicevic ve Brandley Kuwas ülkelerinin milli takımlarına çağırıldı.

Giresunspor'un yabancı futbolcuları milli takımlarının kadrolarına çağrıldı. Alexis Perez Kolombiya Milli Takımı'na, Vukan Savicevic Karadağ Milli Takımı'na, Brandley Kuwas da Curaçao Milli Takımı'na davet edildi.

Üç futbolcu da Giresunspor'un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçın ardından verilen izinde ülkelerine giderek, milli takımlarının kampına katıldı.