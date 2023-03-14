İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Giresunspor'dan üç futbolcu milli mesaide

Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor’da, Alexis Perez, Vukan Savicevic ve Brandley Kuwas ülkelerinin milli takımlarına çağırıldı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor'da, Alexis Perez, Vukan Savicevic ve Brandley Kuwas ülkelerinin milli takımlarına çağırıldı.


Giresunspor'un yabancı futbolcuları milli takımlarının kadrolarına çağrıldı. Alexis Perez Kolombiya Milli Takımı'na, Vukan Savicevic Karadağ Milli Takımı'na, Brandley Kuwas da Curaçao Milli Takımı'na davet edildi.


Üç futbolcu da Giresunspor'un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçın ardından verilen izinde ülkelerine giderek, milli takımlarının kampına katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.