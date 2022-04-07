Giresun'u İç Anadolu'ya Eğribel'den sonra Kurtbeli Tüneli de bağlayacak

Giresun'u Egribel Tünelinden sonra İç Anadolu Bölgesine ve Alucra ilçesine bağlayacak olan en kestirme yol olan Kurtbeli Yolu Devlet Karayolu ağına alındı.

Giresun'u Yağlıdere güzergahından Alucra'ya İç Anadolu Bölgesi'ne ulaşımını sağlayan Kurtbeli Yolu Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Devlet Karayolu 104 nolu Giresun Müdürlüğü ekipleri tarafından trafiğe açıldı.

Alucra ve Yağlıdere ilçelerinin sosyal ve ekonomik kalkınmasında en büyük açılım olarak görülen Kurtbeli Yolunun tekrar trafiğe açılmasıyla Alucra'yı Karadeniz sahil şeridine ulaştıran yol da trafiğe açılmış oldu.

Öte yandan Alucra Çakrak Köyü Muhtarı Murat Çakmak, yapılan çalışma ile ilgili yaptığı açıklamada “2022 yılında karayolları şantiyesi Kurtbeli'ne kurulacak. Allah izin verirse Kurtbeli tüneli inşası da seneye başlayacak. Bundan sonra bir daha Alucra-Yağlıdere ilçelerini birbirine bağlayan Kurtbeli yolu kar nedeniyle kapalı kalmayacak. Daha önceki yıllarda burada bir ulaşım vardı ancak karayolları ağında olmadığı için kış mevsiminde kullanılamadığı gibi bakımlı bir yol güzergahı da değildi. Şimdi hem Karayolları ağına alındı hem de Kurbeli Tünel Projesi için çalışma başlatıldı. Giresun'u Eğribel Tünelinden sonra İç Anadolu Bölgesi'ne ulaşımını sağlayacak en önemli güzergahlardan birisi haline gelecektir" dedi.