Giresun'un Adası'na gezi yasağı getirildi

Karadeniz'in içerisinde canlı yaşayabilen tek adası konumunda bulunan Giresun Adası'na Valilik tarafından gezi yasağı getirildiği belirtildi.

Giresun'un en önemli turizm alanlarından birisi olan ve sezon boyunca yerli ve yabancı binlerce turistin tercih ettiği Giresun Adası'na çıkışların Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün iznine tabi olduğu belirtildi.

Mitolojik hikayeleri ve tarihi kalıntılarıyla ön plana çıkan Giresun Adası'na gezi yasağıyla ilgili Giresun Valiliği'nden ilgili kurumlara gönderilen yazıda, “Giresun Adası'nda yeni kültür varlıklarının ortaya çıkarılması ve turizme ivme kazandırılması amacıyla Müze Müdürlüğü başkanlığında planlanan kazı sondaj ve temizlik çalışmaları tamamlanmıştır. Bakanlığımızca da uygun görülen taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını açığa çıkarmak üzere temizlik sondaj ve kurtarma kazısı çalışmalarını 2022 yılında da devam edecektir. Giresun Adası doğal koruma alanında olması nedeniyle ada ziyarete kapatılmıştır. Giresun Adası'na turizm amaçlı, bireysel kurumsal ve toplu olarak hangi sebeple olursa olsun tüm çıkışlar Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün iznine ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığının bilgilendirilmesine tabidir. Adaya çıkmak isteyenler Giresun Müze Müdürlüğü'ne yazılı başvuru ile izin talebinde bulunacaklardır. Giresun Adası'na izinsiz çıkışlarda Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından ilgili kanunlar çerçevesinde işlem tesis edilecektir” denildi.