İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Giresun'un Akçalı köyünde “Sirke Yarışması” düzenlendi

Giresun’un Akçalı köyünde “Sirke Yarışması” organize edildi.

Giresun'un Akçalı köyünde “Sirke Yarışması” organize edildi. Akçalı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği yarışma Giresun'da bir ilk olarak kayıtlara geçti.


İçişleri Bakanlığınca desteklenen “Akyoma Mutfağı” projesi kapsamında yapılan yarışmanın jüri üyeliği Giresun Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gıda Mühendisi Engin Aydın, Yeşilgiresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Metin Çam, Halk Eğitim Merkezi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Öğretmeni Semiha Top tarafından yapıldı.


Etkinlik boyunca misafirlere köy kadınları tarafından yapılan pancar çorbası, gözleme, taş fırında yapılan mısır ekmeği ve çay ikramlarında bulunuldu.


Yarışmanın sonucunda tüm katılımcılara katılım belgesi ve dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışma sonunda yaptığı ev sirkesi ile Mustafa Karadağ 1'inci, Leman Nurbaki 2'nci, Abdullah Özenç 3'üncü oldu.


Akçalı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Veysel Aydoğan, dereceye girenleri tebrik ederek, Giresun'da bir ilk olan Sirke Yarışması'nın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.