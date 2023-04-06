Giresun'un doğu tarafına 3. ve 4. Organize Sanayi Bölgeleri kuruluyor

Giresun'un Görele ilçe Belediye Başkanlığı'ndan istifa ederek AK Parti Giresun Milletvekili Aday Adayı olan Tolga Erener, belediye başkanlığı döneminde istihdama katkı sağlamak amacıyla başlattığı projelerin takibini sürdürüyor.

Görele Belediye Başkanlığı döneminde istihdama yönelik yatırımlardan biri olan 300 kişilik Tekstil Kent Projesinin başladığını kaydeden Erener, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Çalışan ve Üreten Gençler Programı Emek Yoğun Sektörlerin Desteklenmesi Görele Tekstil Kent Projesi kapsamında 300 kişilik bir tekstil fabrikası inşaatına başlandı. İnşaat hızlıca devam etmektedir ve kısa bir süre içinde işletme faal hale gelecektir. İstanbul'da tekstil sektöründe çalışan hemşerilerimiz dahi Görele'deki fabrikanın ne zaman açılacağını merak ediyorlar. Giresun'da yaşamak ve Giresun'da çalışmak istiyorlar” dedi.

Görele'nin Çavuşlu Beldesi'ndeki çöp alanı sanayi bölgesi olacak

Giresun'un Doğu tarafındaki ilçelere yeni sanayi bölgeleri kurulacağını da ifade eden Erener, ”Giresun merkez ve Bulancak ilçelerindeki Organize Sanayi Bölgelerinden sonra Giresun'un doğu tarafındaki Espiye, Tirebolu ve Görele ilçelerine de sanayi bölgeleri kurulacak. Tirebolu Organize Sanayi Bölgesi ile Görele Organize Sanayi Bölgeleri yer seçimleri, müteşebbis heyetleri kurularak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylandı. Bizler bu organize sanayi bölgelerinin eksikliklerini tamamlayarak en hızlı bir şekilde yatırımcıların hizmetine sunmaya çalışacağız. Giresun'un doğusundaki ilçelerde kurulacak 3. ve 4. Organize Sanayi Bölgeleri iş ve istihdama Bulancak Organize Sanayi Bölgesinde olduğu gibi çok ciddi bir katkı sağlayacaktır. Görele'deki Organize Sanayi Bölgesinin yeri ise Çavuşlu'daki taş ocağı alanı olan yer olacaktır” diye konuştu.