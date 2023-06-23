Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde evlerin mahsur kalan vatandaşlar tek tek kurtarılıyor

Bir çok ev ve iş yerini su basarken, evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ekipler yardımı ile tek tek kurtarılıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir kaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar Giresun'un Duroğlu beldesinde sel, heyelan ve su baskınlarına yol açtı. Belde merkezinden geçen Çengel Deresi'nin taşması sonucu dağlardan gelen çakıl, moloz ve ağaç parçaları belde merkezinde büyük maddi hasara yol açtı. Çok sayıda araç çamur yığınları altında kalırken, teresubat belde merkezinde hasara neden oldu. Ev ve iş yerlerini su basarken, ekipler kepçe yardımı ile evlerinde mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Geceden bu yana kurtarma çalışmalarına AFAD, UMKE, Kızılay, Jandarma ve AKUT ekipleri katılırken, son olarak AKUT ekipleri evinde mahsur kalan vatandaşları İl Özel İdaresi'ne ait kepçe yardımı ile kurtararak ambulansla hastaneye kaldırılmasını sağladı.