İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giresun'un fındık yetişmeyen ilçelerinde yeni ürün arayışı devam ediyor

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve genetik yapısı değişmeyen tek buğday türü olan ‘siyez buğdayı’ tohumlarının Alucra’da ekimi yapıldı.

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve genetik yapısı değişmeyen tek buğday türü olan ‘siyez buğdayı' tohumlarının Alucra'da ekimi yapıldı.


Alucra Ziraat Odası Başkanı Mete Metinyurt, ilçede deneme amaçlı siyez buğdayı ekildiğini belirtti. Metinyurt, “Köklü tarihi olan bu buğday türünün ilçemizdeki verimine göre üretimi yaygınlaştırılması hedefleniyor. 10 dönümlük bir arazide deneme amaçlı ilk defa ekimini yaptık. 10 bin yıllık tarihi olan ve buğday türü olan siyez buğdayının genetiği değiştirilmemiş. Bu organik buğday da gluten yok, diyabet ve çölyak hastaları için çok faydalı bir tür. Komşu ilçelerimizdeki çorak arazilerde dahi oldukça verim elde edilen bu türü ilçe merkezine çok yakın bir arazide ekimini yaptık, yaptığımız ekimlerden verimli alırsak bu türün ilçemizdeki ekim alanlarını genişleteceğiz. Tüm gayretlerimiz çiftçilerimiz için bir gelir kapısı sağlamaktır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.