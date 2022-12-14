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Giresun'un Görele ilçesinde dere içerisinde bir erkek cesedi bulundu

Giresun’un Görele ilçesinde dere içerisinde bir erkek cesedi bulundu.

Giresun'un Görele ilçesinde dere içerisinde bir erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgilere göre, ilçenin Aralıkoz köyünde dere içerisinde vatandaşlar bir ceset görmesi üzerine jandarmaya bilgi verildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve savcılık tarafından yapılan incelemede cesetin 64 yaşındaki Ferhat İpek'e ait olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından İpek'in ölüm nedeninin tespit edilmesi için Giresun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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