Giresun'un ilçelere göre Korona virüs tablosu

Türkiye'de binlerce kişinin ölümüne yol açan Korona virüs salgını Giresun'da etkisini azaltmış olsa da yayılmaya devam ediyor.

Giresun Sağlık İl Müdürlüğü 9 Haziran Korona virüs verilerine göre, toplamda 557 testin yapıldığı günde 32 hasta tespit edilirken, 3 kişi vefat etti, 44 hasta ise iyileşti. Giresun'un en fazla vaka görülen ilçesi 8 vaka ile Bulancak ve 6 vaka ile Şebinkarahisar olurken, Yağlıdere, Piraziz, Keşap, Güce, Espiye, Doğankent, ve Çanakçı ilçelerinde ise vaka sayısı sıfır olarak tespit edildi. Bunların yanı sıra Alucra, Eynesil, Görele ilçelerinde 2, Dereli, Tirebolu ilçelerinde 3, Giresun Merkez ilçede 5 ve Çamoluk ilçesinde ise 1 vaka görüldü.

Öte yandan Giresun'da bugüne kadar 247 bin 870 test yapılırken, 48 bin 928 kişi pozitif çıktı, 557 kişi de hayatını kaybetti. Bugüne kadar 47 bin 898 hasta ise iyileşti.