Giresun'un ilk menajerlik şirketi kuruldu

Giresun'un ilk futbol menajerlik şirketi kuruldu. Yerli ve yabancı olmak üzere yaklaşık 35 sporcuyu bünyesine toplamayı başaran şirket hedefini Giresun'dan dünya çapına futbolcu pazarlamak.

'Brosfeet' adıyla kurulan şirketin kurucu ortağı Menajer Orhan Arda Erdoğan, Giresun'dan yeni Tolga Seyhan'ları, Eren Tozlu'ları Türk futboluna kazandırmak için çalışacaklarını söyledi. Yıllardır Giresun sporunun kanayan yarası olan yetenekli gençlerin kaybolup gitmesinin önüne geçilebilmesi için çok önemli bir adım attıklarını kaydeden Erdoğan, profesyonel bir yapı ile yetenek kayıplarının olmayacağını ifade etti.

Genç bir yapıya ve genç bir şirket olmalarına rağmen bünyelerinde şu anda 35 yerli ve yabancı futbolcu bulundurduklarını belirten Erdoğan, "Kendimize belirlediğimiz en temel ilke, Giresunlu gençlerimizin içinde yanan futbol aşkını daha da alevlendirmek ve Giresunspor altyapısında yetişen gençlerimizin önünü açarak, onları futbol camiasında hak ettikleri en güzel noktaya taşımaktır. Giresunlu Giresun'da kalmasın, tüm ülkemizde ve Avrupa'da top koştursun istedik. Yeni Tolga Seyhan'lar, yeni Eren Tozlu'lar çıksın istedik. Giresunlu Cengiz Ünder'ler, Enes Ünal'lar çıksınlar ve bizlerin göğüslerini kabartsınlar istedik. Bu şehrin çocukları sahipsiz değil artık. Yeri geldiğinde abilik, yeri geldiğinde babalık, yeri geldiğinde öğretmenliklerini yapacak, yeri geldiğinde haklarını savunacakları menajerleri var artık" dedi.