Giresun'un Türkler tarafından fethi ilk kez Giresun kalesinde kutlandı

Giresun'un Türkler tarafından fethi Giresun Kalesi'nde düzenlenen programla kutlandı. Düzenlene programda şehitler için dualar edilirken, Osman Ağa'nın mezarına karanfiller bırakıldı.

Kalede düzenlenen program sonrası açıklamalarda bulunan Araştırmacı-Yazar İsmail Karaman, Osmanlı Dönemi'nde arşiv belgelerinde, Çepni eyaleti olarak bilinen Giresun'un, Trabzon'un fethinden 64 yıl önce Bayramlı Hacıemir İbrahim Bey'in oğlu Süleyman Bey tarafından 1397 yılı İlkbaharı'nda binlerce şehit verilerek fetih edilip Türk vatanı yapıldığını ve daha sonra hiç işgale uğramadığını söyledi.

Fatih'in Trabzon'u fethinde en büyük katkı ve desteği Giresun Çepni Beyleri'nin verdiğini kaydeden Karaman, Fatih Sultan Mehmet Han Giresun ve Ordu da yaşayan Çepniler'den vergi almadığını da ifade etti. Karaman, “93 harbi, 1. Dünya Harbi ve Balkan Savaşları ile Kurtuluş Savaşı'nda çok sayıda Giresun uşağı cephelere gönüllü gidip şehit olmuşlar. Giresun merkezdeki Nizamiye mahallesi adını Kafkas cephesine gönüllü giden Giresun alaylarından almıştır” dedi.

Kocaeli Gebze'den gelen heyet, Giresun'un Türkler tarafından fethini ilk kez Giresun Kalesinde kutlarken, Şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi.