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Giresun'un ulaşım yatırımları için video konferans yöntemiyle toplantı yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu başkanlığında, Giresun’da devam eden ulaşımla ilgili projeler ve yeni yatırımlara ilişkin video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu başkanlığında, Giresun'da devam eden ulaşımla ilgili projeler ve yeni yatırımlara ilişkin video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirildi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk, Kadir Aydın ve Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.


Toplantıda, Giresun ilinde yapımı devam eden başta Giresun Güney Çevre Yolu, Eğribel Tüneli ve Dereli Yolu olmak üzere ulaşımla ilgili devam eden projeler ve yeni yatırımlara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.


AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, yapılan toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada "Toplantıda başta yeni bir proje olan Giresun Güney Çevre Yolu olmak üzere çalışmaları devam eden Eğribel Tübeli, Dereli yolu, Güce- Çanakçı ve Aydındere- Kovanlık olmak üzere ilimizin ulaşımla ilgili projelerini, taleplerini Bakanımıza bizzat ilettik. Taleplerimizin daha hızlı yerine getirilmesi için verimli bir toplantı oldu. Katkıları için Bakanımıza, milletvekillerimize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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