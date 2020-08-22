İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde sel

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde bugün yaşanan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bugün yaşanan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. İlçe merkezinden geçen Yağlıdere Deresi'nin ve yan kollarının taşması sonucu yollar göle dönerken araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi.


Doğu Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağış Samsun ve Ordu'nun ardından bugün Giresun'da da etkili oldu. Giresun il merkezinde hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışlar Yağlıdere ilçesinde de etkili oldu. İlçe merkezinden geçen Yağlıdere Deresi'nin ve yan kollarının taşması sonucu yollar göle dönerken araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi. O anları vatandaşlar cep telefonları ile görüntülerken, şuana kadar herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.