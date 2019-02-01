Giresun'un yeni nüfusu 453 bin 912 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Giresun'da 2017 yılında 437 bin 393 olan nüfus 2018 yılında 453 bin 912 olarak belirlendi. Açıklanan verilere göre nüfusun 226 bin 67'sini erkekler, 227 bin 845'ini kadınlar oluşturuyor. 2017 yılında ise erkekler 217 bin 393 kadınlarda ise 220 bin 142 olarak açıklanmıştı.

Merkez ilçe dahil 12 ilçenin nüfusu artış yaşanırken 4 ilçede ise nüfus sayısı düştü.

İşte 2017 yılındaki rakamlar ve 2018 rakamlarına göre nüfusu artan ilçeler:

“Alucra 9 bin 119 iken 12 bin 250, Bulancak 65 bin 24 iken 66 bin 736,Çamoluk 8 bin 723 iken9 bin 759, Çanakçı 6 bin 297 6 bin 134, Doğankent 6 bin 212 iken 6 bin 690, Espiye 33 bin 43 iken 34 bin 592, Eynesil 12 bin 923 iken 13 bin 955, Görele 29 bin 806 iken 33 bin 510, Giresun Merkez 134 bin 937 iken 135 bin 920, Piraziz 13 bin 251 iken 14 bin 659 Tirebolu 30 bin 814 iken 32 bin 8 Yağlıdere 15 bin 139 iken 16 bin 758 oldu.”

Nüfusu düşen ilçeler ise:

“Dereli 21 bin 102 iken 697 kişi gerileyerek 20 bin 405 oldu, Güce 7 bin 918 iken 109 kişi gerileyerek 7 bin 809 oldu. Keşap ilçesi ise 20 bin 947 iken 331 kişi gerileyerek 20 bin 616 oldu. Şebinkarahisar 22 bin 88 iken 274 kişi gerileyerek 21 bin 814 oldu.”