Giresun'un yeni stad? Mart ay?nda teslim ediliyor

Giresun Belediye Ba?kan? Aytekin ?enliko?lu, yap?m? s?ren Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi ald?.

Giresun'un yeni spor kompleksinin bitti?inde 20 bin 28 seyirci kapasiteli stadyum, bin ki?ilik olimpik y?zme havuzu ve bir antrenman sahas? ile birlikte yakla??k 40 tane i? merkezi ma?azas? olan bir alan haline gelece?ini kaydeden Belediye Ba?kan? ?enliko?lu, stadyum in?aat?n?n b?y?k oranda tamamland???n? s?yledi. ?enliko?lu, ?Y?klenici firma yetkilileri ile yapt???m?z g?r??mede in?aat?n b?y?k oranda tamamland???n? ve Mart ay? itibar?yla teslim edeceklerini bildirdiler. Bu ?ok donan?ml?, uluslararas?, modern tesiste Giresunsporumuz in?allah ?ampiyonluklar ya?ayacak? dedi.

?te yandan 11 Kas?m 2016 tarihinde temeli at?lan ve ismi hala belirlenmeyen kompleks halk aras?nda ??otanak Spor Kompleksi' olarak adland?r?l?yor.