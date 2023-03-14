Giresun'un yeni turizm cazibe merkezlerinin sezonu erken açması bekleniyor

Giresun'un Dereli ilçesinde 4 bin 820 dönüm alana sahip, bin 800 metre devam eden traverten grubu, şelaleleri, ormanları ve ağaçların arasından akan sularıyla görenleri büyüleyen Kuzalan Tabiat Parkı'nın sezonu erken açması bekleniyor.

Mevsimlerde yaşanan beklenmedik değişiklikler esnafa da yansıyor. Kış sebebi ile yaşanan durgunluğun ardından yazın erken gelmesiyle yerini hareketliliğe bırakacak olması esnafın yüzünü güldürdü.

Dereli için, içerisinde Mavi Göl, Göksu Travertenleri, subasar ormanları ve şelalelerinin yer aldığı Kuzalan Tabiat Parkıyla, ümbet ve Kulakkaya yaylalarının çok önemli olduğunu ifade eden Dereli Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Hasan Akar, Ramazan sonunda bölgede turizm hareketliliğinin başlayacağını söyledi. Akar "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2013 yılında tabiat parkı ilan edilen Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde kaynağından çıkarak bin 800 metrede 6 şelale, 3 subasar ormanı ve 2 şimşir ormanı bulunuyor. Yine Giresun'un en önemli ziyaret alanlarından birisi olan Mavi Göl ve Göksu Travertenleri yer alıyor. Bunlarla beraber Kulakkaya ve Kümbet yaylaları önemli turizm alanlarından. Bu turizm alanları ilçe esnafımızı ayakta tutuyor. Dört mevsim turizm hareketliliği olmasa da yazın yaşanan hareketlilik esnafımızın yüzünü güldürüyor. Bu yıl mevsimlerde yaşanan beklenmedik değişiklikler nedeniyle yaz erken geldi diyebiliriz. Bu nedenle esnafımız sezon hazırlıklarına başladı. Ramazan ayında da talep bekliyoruz ama özellikle Ramazan sonrasında yoğunluk bekliyoruz. Bundan dolayı esnafımızın hazırlıklarını tamamlamasını ve taleplere hazır olmalarını bekliyoruz. İdarecilerimizden de kış mevsiminde zarar gören yolların ve çevre düzenlemelerinin yapılmasını bekliyoruz” dedi.