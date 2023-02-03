Giresun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Giresun'un yüksek rakımlı köyleri ile iç kesimde yer alan Alucra, Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Giresun'un alçak kesimlerinde etkili olan şiddetli yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı Giresun'un 500 rakım üzerindeki köyler ile iç kesimde yer alan Alucra, Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerinde etkili oldu. Hafta sonu aralıklarla başlayan kar yağışı nedeniyle Alucra ve köyleri beyaza büründü. İlçe halkı ülke çapında yaşanan kuraklık nedeniyle yazın yaşanması ihtimal susuzluk durumu için kar yağışına ihtiyaç duyduklarını ifade ettiler.