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Giresun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Giresun’da etkisini gösteren sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Giresun'da etkisini gösteren sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan Trabzon, Giresun ve Gümüşhane çevreleri için şiddetli sağanak yağış uyarısı sonrasında Giresun genelinde sağanak yağış etkili olurken yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Giresun'u Sivas'a bağlayan Eğribel Geçidi mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele ekipleri iş başı yaptı. Eğribel mevkiinde sürdürülen kar temizleme çalışmaları sonucunda trafik akışında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

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