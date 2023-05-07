İhlas Haber Ajansı

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Giresun'un yüksek kesimlerinde Mayıs dolusu şaşırttı

Giresun’un yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı kısa süreliğine olumsuz etkiledi.

Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı kısa süreliğine olumsuz etkiledi. Fındık büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları şaşırttı. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Bir süre devam eden dolu yerini yağmura bıraktı. Fındık üreticileri ise dolu yağışından dolayı tedirgin oldukları öğrenildi.


Köyde yollar doludan beyaza büründü


Giresun'un yüksek kesimlerinde dolu yağışını cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlar, yazı beklerken kış geriye geldi. Mayıs ayının 7'sinde fındık ve ceviz büyüklüğünde yağan dolu yolları fındık bahçelerini beyaza bürüdü. Umarım tek geçim kaynağımız olan fındık bu doludan etkilenmemiştir” ifadelerine yer verdi.

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