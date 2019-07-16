Gönül Alperenlerinden Çağırgan İsmail Hakkı Baba mezarı başında anıldı

Giresun'un Alucra ilçesinde, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması için Türkmenistan'dan Horasan'dan Anadolu'ya gönderilen Hoca Ahmet Yesevi'nin öğretileriyle yetişmiş erenlerden biri olan Seyyid Mevlana Şeyh Çağırgan İsmail Hakkı Baba mezarı başında anıldı.

İlçenin Fevzi Çakmak (Zıhar) köyünde, Alucra Fevzi Çakmak Köyü Derneği ve Köy Muhtarlığınca gerçekleştirilen anma töreninde Seyyid Mevlana Şeyh Çağırgan İsmail Hakkı Baba hakkında emekli Kurmay Albay Adem Darama tarafından bilgi verildi. Darama, Mevlana Şeyh Çağırgan İsmail Hakkı Baba'nın bölgenin İslamlaşmasında, gelişmesinde önemli bir rol oynadığını, Moğol istilasının ardından Anadolu'yu manevi alanda yeniden inşa etmek için iyi yetiştirilmiş, İmam-ı Azam, İmam-ı Maturidi ve Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ni kendine rehber edinmiş bir gönül alpereni bir Horasan ereni olduğunu söyledi.

Alucra Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Süleyman Baba ise yaptığı konuşmasında konukları selamlayarak Mevlana Şeyh Çağırgan İsmail Hakkı Veli'yi anma törenlerinin 3.'sünü gerçekleştirmekten vakıf olarak büyük gurur duyduklarını belirtti. Baba, Çağırgan Baba'nın Hazreti Mevlana misali insanları İslam'a davet etmesi nedeniyle 'Çagırğan Baba' namıyla anıla geldiğini ifade ederek bir İslam müderrisi olarak Çağırgan Baba'nın Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına çok büyük hizmetler sunduğunu belirtti.

Zıhar köyünün coğrafi konumuyla bölgede bir geçiş bölgesi üzerinde yer aldığını bunun sonucunda da tarihi olayların yine aynı bölgede yer almasının tesadüf olmadığını, Selçuklular'ın, Mengücüklüler'in Danişmentliler'in, Moğollar'ın bu güzergahı kullanmaları, Timur'un burada karargah kurması Fatih'in gerek Trabzon fethinde gerekse Akkoyunlu seferinde yine bu bölgeden geçiş yapmaları buranın önemini ortaya koyduğunu belirten Baba, yakın tarihte de yine Fevzi Çakmak Paşa'nın burada karargah kurması üzerine köyün isminin de Fevzi Çakmak olarak anılmasından dolayı Zıhar isminin Fevzi Çakmak olarak değiştiğini hatırlattı.

3. İsmail Hakkı Çağırgan Baba'yı anma etkinliklerine Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar, Alucra Kaymakamı Aydın Göçer ve Bereketzade Vakfı Başkanı Kasım Yağcıoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Anma töreni sonrasında etkinliğe katılanlar topluca İsmail Hakkı Çağırgan Baba'nın türbesi ziyaret ederek dua ederken, katılımcılara 'Keşkek' ikram edildi, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitapları katılımcılara dağıtıldı.

8 asır önce Anadolu'nun bir Türk yurdu olması için gayret gösteren İsmail Hakkı Çagırgan Baba'nın sandukası günümüzde Alucra'nın Fevzi Çakmak köyünde kesme taştan yapılmış sekiz köşeli bir türbenin içinde yer almakta.