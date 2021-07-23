Gönül Alperenlerinden Çağırgan İsmail Hakkı Baba mezarı başında anıldı

Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması için Türkmenistan'dan Horasan'dan Anadolu'ya gönderilen Hoca Ahmet Yesevi'nin öğretileriyle yetişmiş erenlerden biri olan Seyyid Mevlana Şeyh Çağırgan İsmail Hakkı Baba Giresun'un Alucra ilçesindeki mezarı başında anıldı.

İlçenin Fevzi Çakmak (Zıhar) köyünde, Alucra Fevzi Çakmak Köyü Derneği, Köy Muhtarlığı ve Çağırgan Baba Derneği tarafından gerçekleştirilen anma törenine Alucra Fevzi Çakmak Köyü muhtarı Nazmi Darama, Seyyid Çağırgan Baba Derneği Başkanı Erdem Ekşi, Mustafa Kımıl Hoca ve kalabalık grup katıldı.

Anma töreni sonrasında etkinliğe katılanlar topluca İsmail Hakkı Çağırgan Baba'nın türbesi ziyaret ederek dualar edilirken, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitapları katılımcılara dağıtıldı.

8 asır önce Anadolu'nun bir Türk yurdu olması için gayret gösteren İsmail Hakkı Çağırgan Baba'nın sandukası günümüzde Alucra'nın Fevzi Çakmak köyünde kesme taştan yapılmış sekiz köşeli bir türbenin içinde yer almakta.