Görele Belediye Başkanı Erener: “Yaptığımız her şey halk odaklı”

Göreve geldiği günden itibaren ‘halka hizmet hakka hizmettir' anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, makam kapısını söken ve herkese açık tuttuğunu hatırlatarak, aylık olarak halk meclisi toplantısı da ihmal etmediğini kaydetti.

Beyaz Masa ile halkın istek ve şikayetlerinin daha hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılması için belediyecilik kavramına yeni bir anlayış getirdiğini de ifade eden Başkan Erener “Vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde tutan ve bu hizmet anlayışından ödün vermeyerek hareket etmekteyiz. Mobil belediyecilik uygulamasıyla belediye çalışmalarını ve hizmetlerini halkımızın ayağına getirdiğimiz gibi yine mobil belediyecilik uygulaması içerisinde bulunan 'Çek Gönder' sistemiyle vatandaşların kent içinde rastladıkları aksaklıkları cep telefonları ile fotoğrafladıktan sonra belediyeye gönderdiği bir uygulamayı da hayata geçirdik. Yaptığımız hizmetleri halk odaklı yapmaya devam etmekteyiz. Bunların dışında ilçede esnaf gezilerini de sürdürmekteyiz” dedi.